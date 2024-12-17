На сооснователя "Короля и Шута" Балу составили протокол о дискредитации армии

В Красногвардейский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении бывшего гитариста группы "Король и Шут" Александра Балунова, известного под прозвищем Балу. Полицейские нашли в его Telegram-канале публикации, которые могут дискредитировать российскую армию (ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для протокола стали пять постов Балунова, в которых артист высказывался о событиях на Украине.

Как рассказали ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, в протоколе перечислены пять публикаций из личного Telegram-канала Балунова, сделанные с июля по октябрь 2024 года. По статье о дискредитации армии автору может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Судя по последним постам в канале артиста, сейчас он находится за границей. Материалы поступили в суд 16 декабря. Дата заседания еще не назначена.

Балунов вместе с Михаилом Горшеневыми и Александром Щеголевым в 1988 году основал группу "Контора", которая позже была переименована в "Король и Шут". В КиШ он играл до 2006 года. Позже переехал жить в США. В интервью "Афише" он рассказывал, что получил американское гражданство. В мае 2024 года общественники из движения "Волонтерская Рота Боевого Братства" попросили Генеральную прокуратуру проверить высказывания Балунова на экстремизм.

Накануне ЗАКС.Ру рассказывал об административном проколе на художницу Эллен Шейдлин по статье о дискредитации армии. Как и у Балунова, поводом для этого стали публикации в соцсетях.

Константин Леньков / Кадр из видео Александра Балунова