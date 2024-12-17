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Новости 15:57

Госдума утвердила механизм исключения организаций из списка террористических

фото ЗакС политика Госдума утвердила механизм исключения организаций из списка террористических

Депутаты Госдумы 17 декабря приняли закон, устанавливающий порядок исключения организаций из списка террористических. Законопроект прошел сразу второе и третье чтения, на это обратил внимание "Коммерсантъ".

Документ предполагает, что организация может быть исключена из перечня по решению суда, если будет доказано, что она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Авторы инициативы уверены, что новый механизм закроет существующий правовой пробел.

Инициатива была внесена в Госдуму 25 ноября, а 10 декабря депутаты одобрили документ в первом чтении.

В рамках обсуждения представители российской власти предложили исключить из списка террористических организаций группировки, руководящие Афганистаном и Сирией.

фото: ЗАКС.Ру


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