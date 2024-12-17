Госдума утвердила механизм исключения организаций из списка террористических

Депутаты Госдумы 17 декабря приняли закон, устанавливающий порядок исключения организаций из списка террористических. Законопроект прошел сразу второе и третье чтения, на это обратил внимание "Коммерсантъ".

Документ предполагает, что организация может быть исключена из перечня по решению суда, если будет доказано, что она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Авторы инициативы уверены, что новый механизм закроет существующий правовой пробел.

Инициатива была внесена в Госдуму 25 ноября, а 10 декабря депутаты одобрили документ в первом чтении.

В рамках обсуждения представители российской власти предложили исключить из списка террористических организаций группировки, руководящие Афганистаном и Сирией.

фото: ЗАКС.Ру