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Новости 16:29

Еще один танкер в Чёрном море подал сигнал бедствия

фото ЗакС политика Еще один танкер в Чёрном море подал сигнал бедствия

Танкер "Волгонефть 109" подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ в Черном море, сообщает 17 декабря ТАСС.

Как уточнили в Морспасслужбе, корпус судна остался герметичным, и утечек в море не было. Судно стояло на якоре в акватории порта, когда капитан сообщил о повреждении грузового танка. Экипаж находится в безопасности.

Спасательное судно "Меркурий" сопровождало танкер, который был переведен в безопасное место для стоянки. Сотрудники службы обеспечили безопасность судна, находясь рядом.

В воскресенье в Черном море из-за сильного шторма потерпели аварию танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находились 29 членов экипажа, сообщили в Росморречфлоте, один из них погиб от переохлаждения.

 

фото: Unsplash


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