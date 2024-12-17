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Новости 19:46

Хинштейн предупредил о мошенниках, использующих его имя в соцсетях

фото ЗакС политика Хинштейн предупредил о мошенниках, использующих его имя в соцсетях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил своих подписчиков, что неизвестные создали фейковые аккаунты с его именем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, несколько его подчиненных получили в мессенджере WhatsApp* сообщения якобы от его имени. "Диалоги и формулировки стандартные, цели тоже – завладеть персональными и банковскими данными", - описал действия мошенников глава региона.

По словам Хинштейна, он не является пользователем WhatsApp*. Он также отметил, что лично ведет свою страницу в соцсети "ВКонтакте" и у его собеседников там, в случае если он напишет им сообщение, не возникнет поводов сомневаться в его личности. 

Петербургские депутаты и чиновники тоже неоднократно жаловались на мошенников, представляющихся их именами в соцсетях. Например, в конце ноября депутат ЗакСа Ирина Иванова предупреждала, что неизвестные рассылают сообщения с ее номера. 

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

фото ЗАКС.Ру


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