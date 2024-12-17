Смольный закупил билеты на семейный спектакль для 2,6 тысячи иностранцев

Комитет по внешним связям организовал посещение семейного мюзикла для сотрудников консульских учреждений и иностранных специалистов, работающих в Петербурге, следует из информации на портале госзакупок. Всего для представителей зарубежных стран приобрели 2,6 тысячи билетов на общую сумму 5,2 млн рублей.

Исполнителем контракта выступило АНО "Морошка". В соответствии с условиями, иностранцам предоставили билеты на два спектакля, состоявшиеся 16 и 17 декабря на концертной площадке "Лахта Холл". Представление "Иван в царстве 3.9" в контракте именуется "сказочным семейным мюзиклом в двух действиях".

Из описания спектакля следует, что он представляет собой вольную интерпретацию русских народных сказок в современном антураже. Главный герой по имени Иван работает программистом в компании, создающей компьютерную игру по мотивам сказок. В какой-то момент он сам попадает внутрь игры, где ему предстоит "вызволить Василису из лап опасного вируса — Кощея".

Замысел представления принадлежит художественному руководителю театра "Морошка" Надежде Полтавченко. В описании спектакля отдельно уточняется, что она получила диплом правительства страны "За личный вклад в распространение российской культуры и традиций народов России за рубежом".

Сам спектакль идет с возрастным ограничением 6+, за музыкальное сопровождение происходящего на сцене отвечает оркестр русских народных инструментов под управлением Анатолия Семенова.

В декабре Смольный объявил электронный аукцион на поставку визиток и бланков на общую сумму до 10 млн рублей. Стоимость одной визитной карточки составит 94,3 рубля, цена картонных папок будет колебаться в диапазоне от 680 до 743 рублей.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру