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Новости 21:13

Смольный закупил билеты на семейный спектакль для 2,6 тысячи иностранцев

фото ЗакС политика Смольный закупил билеты на семейный спектакль для 2,6 тысячи иностранцев

Комитет по внешним связям организовал посещение семейного мюзикла для сотрудников консульских учреждений и иностранных специалистов, работающих в Петербурге, следует из информации на портале госзакупок. Всего для представителей зарубежных стран приобрели 2,6 тысячи билетов на общую сумму 5,2 млн рублей.

Исполнителем контракта выступило АНО "Морошка". В соответствии с условиями, иностранцам предоставили билеты на два спектакля, состоявшиеся 16 и 17 декабря на концертной площадке "Лахта Холл". Представление "Иван в царстве 3.9" в контракте именуется "сказочным семейным мюзиклом в двух действиях".

Из описания спектакля следует, что он представляет собой вольную интерпретацию русских народных сказок в современном антураже. Главный герой по имени Иван работает программистом в компании, создающей компьютерную игру по мотивам сказок. В какой-то момент он сам попадает внутрь игры, где ему предстоит "вызволить Василису из лап опасного вируса — Кощея".

Замысел представления принадлежит художественному руководителю театра "Морошка" Надежде Полтавченко. В описании спектакля отдельно уточняется, что она получила диплом правительства страны "За личный вклад в распространение российской культуры и традиций народов России за рубежом".

Сам спектакль идет с возрастным ограничением 6+, за музыкальное сопровождение происходящего на сцене отвечает оркестр русских народных инструментов под управлением Анатолия Семенова.

В декабре Смольный объявил электронный аукцион на поставку визиток и бланков на общую сумму до 10 млн рублей. Стоимость одной визитной карточки составит 94,3 рубля, цена картонных папок будет колебаться в диапазоне от 680 до 743 рублей.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру


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