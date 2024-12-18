В Госдуме приняли 124 закона о поддержке участников СВО с февраля 2022 года

С начала проведения специальной военной операции Государственная Дума приняла 124 закона, направленных на поддержку участников СВО и их семей, об этом 18 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Из них 12 были одобрены в ходе осенней сессии 2024 года, заявил Володин. Он также отметил, что приоритетом для депутатов остается поддержка участников специальной военной операции и их семей.

По его словам, с начала СВО в общей сложности было принято 124 закона, из которых 33 закона приняли в 2024 году, а 12 законов в осеннюю сессию.

Напомним, что в Законодательное собрание Петербурга поступил проект о продлении на год действия меры поддержки в виде предоставления путевок детям участников СВО. Установленная на данный момент мера действует до 31 декабря 2024 года, ее хотят продлить на год.

Фото: ЗАКС.Ру