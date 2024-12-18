"Срочно вылетаю в Мурманск": Чибис прервал командировку из-за ЧП с пассажирским поездом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что прерывает свою командировку и срочно вылетает в Мурманск после столкновения пассажирского поезда с грузовым у станции Княжая вблизи границы с Карелией. Глава Заполярья сообщил, что по факту случившегося создан оперативный штаб. К месту происшествия готовится вылететь вертолет территориального центра медицины катастроф. Также туда отправляются автобусы для эвакуации пассажиров. Места для размещения людей уже готовы.

"Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ. Прерываю свою командировку в Москве и срочно вылетаю в Мурманск", - написал Чибис.

Столкновение произошло 18 декабря примерно в 16:15. По данным РЖД, в поезде, следовавшем в Петербург, находилось 326 пассажиров. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона. Сейчас известно о 14 пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК). Глава соседней Карелии Артур Парфенчиков заявил, что регион готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Константин Леньков / Фото Северо-Западная транспортная прокуратура