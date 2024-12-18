МЧС: Под Мурманском после столкновения поездов пострадали 14 человек

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области пострадали 14 человек, об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что из 14 человек трое находятся в тяжелом состоянии. О том, есть ли среди пострадавших несовершеннолетние, информации нет. Ранее об этом писали ТАСС и "Фонтанка.ру", информация официально подтвердилась.

Уточняется, что, согласно последней информации, десять человек госпитализированы, а еще четверым помощь оказали на месте происшествия.

Напомним, что столкновение произошло в среду, 18 декабря. По данным РЖД, в поезде, следовавшем в Петербург, находилось 326 пассажиров. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона. На место уже выехал губернатор области Андрей Чибис, а глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика поможет пострадавшим.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры