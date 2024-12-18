Прокуратура недовольна бездействием муниципалов из-за некачественного ремонта

Прокуратура Василеостровского района внесла представление главе местной администрации МО "Остров Декабристов" после проведенной проверки состояния детских площадок, сообщили 18 декабря в надзорном ведомстве. Недовольство ревизоров вызвало отсутствие претензионной работы с подрядчиками из-за некачественно выполненных работ.

Проверке подверглись детские площадки во дворах домов №№ 48 и 49 по Наличной улице. Как установила прокуратура, администрация МО заключила контракты с двумя коммерческими фирмами на их ремонт и обустройство. Итоги работ проверяющих не впечатлили. Согласно распространенной информации, часть оборудования имеет следы коррозии, крепления скамеек расшатаны, а качели не имеют дополнительных страховочных тросов.

"Заказчиком — местной администрацией претензионная работа с подрядными организациями об устранении дефектов ремонта в рамках гарантийных обязательств не велась", — заявили в надзорном ведомстве.

В начале декабря представление прокуратуры получила администрация МО "Прометей" после проверки работы отдела опеки и попечительства. Причиной послужило отсутствие отчета опекуна недееспособного жителя о хранении и использовании его имущества.

Фото: ЗАКС.Ру