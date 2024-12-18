Беглов: В сошедшем с рельсов поезде из Мурманска ехали петербуржцы

Чиновники из администрации Петербурга обсудили с коллегами из Мурманской области столкновение пассажирского поезда Мурманск-Петербург с грузовым, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 18 декабря. Смольный интересовался, чем город может помочь в связи с происшествием. По последним данным, при столкновении на юге Мурманской области пострадали 14 человек.

"В поезде ехали петербуржцы. Поэтому ситуацией занимаемся с первых минут, как пришло известие. <...> Наши соседи мурманчане делают все возможное. <...> Хочу сказать большое спасибо местным жителям – люди по своей инициативе на личном транспорте выезжают к месту аварии, оказывают поддержку ждущим эвакуации", - написал губернатор.

Среди пострадавших есть один погибший, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. В РЖД пообещали оказать поддержку родственникам погибшего пассажира. Также им выплатят 2,2 млн рублей.

По данным РЖД, в поезде во время инцидента находились 326 человек. С рельса сошли три вагона пассажирского поезда. Сейчас к месту столкновения направляются автобусы для эвакуации и вертолет центра медицины катастроф. Также дополнительные бригады врачей, в том числе и из Республики Карелия. Из-за аварии в контактной сети проавло напряжение. Состав с пассажирами до ближайшей станции отбуксируют тепловоз, а оттуда он продолжит маршрут на электротяге.

Глава Заполярья Андрей Чибис экстренно прервал командировку и вылетел в Мурманск.

Константин Леньков / Фото Северо-Западная транспортная прокуратура