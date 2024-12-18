Сильнее всего за неделю подорожали огурцы

За прошедшую неделю сильнее прочих товаров в России подорожали свежие огурцы, говорится в данных Росстата от 18 декабря. Стоимость этих овощей выросла с 10 по 16 декабря приблизительно на одну десятую часть.

Всего, согласно данным статистической службы, потребительские цены увеличились на 0,35 % за неделю. При этом с начала декабря их рост составил 0,(7 %, а с начала года — 9,14 %. За аналогичный период 2023 года цены увеличились на 7,42 %, отмечают в Росстате.

Огурцы за неделю подорожали на 10,16 %, помидоры — на 4,1 %. Белокочанная капуста прибавила в стоимости 2,88 %, картофель — 1,91 %, куриные яйца — 1,81 %, куры — 1,68 %. В то же время на 0,33 % подешевели мясные консервы для детского питания и на 0,07 % — смеси сухие для детского питания.

Из непродовольственных товаров и услуг сильнее прочих подорожали проезд в трамвае (на 2 %) и в троллейбусе (на 1,11 %). На 0,77 % уменьшилась стоимость проживания в четырех- или пятизвездочной гостинице.

На прошлой неделе появилась информация о том, что в Петербурге обсуждается повышение стоимости проезда в общественном транспорте в следующем году. Как сообщалось, итоговое значение подорожания на тот момент обсуждалось.

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