Петербурженка скончалась после падения у входа на станцию "Пролетарская"

Женщина в Петербурге поскользнулась на входе на станцию метро "Пролетарская" и погибла, сообщает 19 декабря "Фонтанка". По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв кровеносного сосуда.

На полученной записи с видеокамер видно, как 39-летняя петербурженка, открывая дверь плечом, поскальзывается и оступается, падает и ударяется затылком о плитку. Очевидцы сразу попытались оказать ей первую помощь.

Женщина в капюшоне получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она скончалась в реанимации через несколько часов.

Напомним, сегодня, 19 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погодных условий. В течение дня возможны снег, ледяной дождь и гололёд.

фото: ЗАКС.Ру