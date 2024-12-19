На Невском проспекте мужчина пострадал от падения сосульки

В Петербурге 43-летний мужчина пострадал от падения наледи у дома №55 на Невском проспекте, сообщает "Фонтанка" 19 декабря.

Скорую помощь вызвали от соседнего здания, мужчину увезли в больницу. Там у него определили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану теменной области. Мужчину обследовали и отпустили без госпитализации.

Напомним, сегодня, 19 декабря, женщина поскользнулась у метро "Пролетарская" и погибла. Она ударилась затылком, и причиной смерти, по предварительным данным, стал разрыв сосуда.

фото: ЗАКС.Ру