Задолженность россиян перед коллекторами сократилась на 6,7% в 2024 году

В 2024 году средний долг россиян коллекторам снизится на 6,7% и составит 196 тыс. рублей — минимальный уровень с 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Для сравнения, в предыдущие годы он доходил до 214 тыс. рублей.

Речь идет о долгах перед банками, которые коллекторы взыскивают по агентской схеме или выкупают по цессии. Доля крупных долгов (от 500 тыс. рублей) за год сократилась с 25% до 21%, а удельный вес задолженностей от 50 до 200 тыс. рублей и от 200 до 500 тыс. рублей вырос до 26% и 22% соответственно.

Снижение средней суммы связывают с тремя факторами: изменением структуры кредитования, более осознанным подходом заемщиков к займам и уменьшением доли дефолтных кредитов. РБК ссылается еще и на данные НБКИ, по которым на ноябрь в России насчитывалось 6,8 млн граждан с просроченными долгами, общая сумма которых составила 1,93 трлн рублей.

Напомним, недавно депутат ЗакСобрания Андрей Рябоконь предложил ввести временный мораторий на обращение взысканий на единственное жилье должников по ипотечным кредитам. По его словам, в России выросла именно задолженность по ипотечным кредитам.

фото: ЗАКС.Ру