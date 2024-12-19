Прорыв трубы на улице Турку парализовал движение машин

Утром 19 декабря на улице Турку рядом с домом №20 произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Для устранения аварии на место прибыли специалисты Теплосети, сообщила прокуратура Петербурга.

В ведомстве уточнили, что процесс ремонта и восстановление водоснабжения находятся под их контролем.

Авария повлияла на работу городского транспорта. С 8:15 движение троллейбусов на участке Пражской улицы было приостановлено, маршруты №36 и №42 перенаправили на Софийскую улицу, сообщили в "Горэлектротрансе". На месте происшествия сначала образовалась пробка, но позже дорожная ситуация нормализовалась.

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Напомним, вчера пожар полностью охватил лазурный автобус под номером 226. Огонь удалось ликвидировать за 16 минут, благодаря подготовке водителя никто не пострадал.

фото пресс-службы прокуратуры