В Ленобласти девочка провела полчаса между прутьями батареи

Во Всеволожском районе Ленинградской области двухлетняя девочка была госпитализирована после происшествия в квартире. По информации 47news, малышке удалось застрять между прутьями батареи, и она оставалась в этом положении около 30 минут.

Инцидент произошел 18 декабря, когда около пяти часов вечера в местную полицию поступил сигнал о госпитализации девочки. Ее привезли в больницу с травмами средней степени тяжести из квартиры на улице Александровской в Всеволожске. По предварительным данным, девочка застряла в батарее, проведя в неудобной позе полчаса. В настоящее время правоохранительные органы и следственные органы СК Ленобласти занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал от падения сосульки на Невском проспекте. Ему определили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану, но госпитализировать не стали.

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