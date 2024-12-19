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Муниципал 13:08

КСП рассказало о проверке в МО "Смолячково"

фото ЗакС политика КСП рассказало о проверке в МО "Смолячково"

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о проверки хозяйственной деятельности МО "Поселок Смолячково" за прошедшие три года, с 2022 год по истекший период 2024 года. Больше всего нарушений ведомство нашло при проверке закупочной деятельности муниципалов. Среди них - приемка работ, которые не соответствуют контракту. Отметим, отчет КСП касается работы муниципалов прошлого созыва. 

Так, муниципалы оплатили работу ведущего, который должен был выступать во время торжественного митинга "Ленинградский день Победы" в январе 2022 года, однако мероприятие не состоялось из-за коронавирусных органичений - тогда муниципалы ограничились возложением цветов. Также были завышены стоимости контрактов на благоустройство - в них, например, дважды были учтена утилизация строительного мусора. Еще в КСП нашли случаи нецелевого расходования средств местного бюджета. Например, организовали благоустройство на аллее, которая является дорогой регионального значения. Также муниципалы закупали подарочные наборы, которые вручали учителям в школах на территории округа - являлись ли педагоги жителями МО - неизвестно.

Кроме того, в надзорном ведомстве выявили факты неэффективного использования средств. Например, муниципалы закупили 50 брошюр о профилактике правонарушений, однако за год сотрудники МО выдали только одну - все остальные хранились в муниципалитете. 

КСП рекомендовала МО "Поселок Смолячково" принять меры, чтобы не допустить нарушения вновь. Результаты проверки также направлены в прокуратуру. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что у прокуратуры возникли претензии к местной администрации МО "Остров Декабристов" из-за неудовлетворительного состояния детской площадки. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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