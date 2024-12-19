Путин считает разлив топлива с танкеров в Черное море "экологической бедой"

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции 19 декабря назвал "экологической бедой" последствия разлива топлива с танкеров в Черном море.

Также Путин отметил, что, по его данным, произошедшее крушение кораблей в Черном море связано с нарушениями правил капитанами. Он добавил, что почти 40% топлива вытекло после крушения в Керченском проливе.

Глава государства заявил, что сейчас страна должна сделать все, чтобы убрать разлившийся в Черном море мазут, а потом начать эвакуацию танкеров.

Напомним, что также в рамках пресс-конференции 19 декабря Путин поддержал перевод крупных компаний и органов власти в регионы. В качестве примера он привел Петербург, где хотят сосредоточить "всю судебную власть" в России.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным