С 21 декабря в Петербурге изменится движение на нескольких улицах

С 21 декабря в Петербурге начнутся ограничения и закрытия дорожного движения, связанные с ремонтом и реконструкцией дорог, сообщает пресс-служба ГАТИ.

В Кронштадтском районе с 21 декабря 2024 года до 29 мая 2025 года будет закрыто движение на нескольких участках: по улице Адмирала Грейга от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, по улице Литке от улицы Станюковича до Цитадельского шоссе, а также по Цитадельскому шоссе от улицы Литке до проезда к санаторию "Аврора". Водителей просят учитывать объезд через Цитадельское шоссе, проезд к санаторию, Кронштадтское шоссе, улицу Станюковича и улицу Гидростроителей.

В Петроградском районе с 21 декабря по 31 января 2025 года будут ограничены движения по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова, а также на набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи. Эти меры связаны с работами по строительству газопровода.

Кроме того, с 21 по 28 декабря во Фрунзенском районе будет ограничено движение по Балканской площади у улицы Ярослава Гашека из-за установки временного ограждения.

Городские службы просят водителей быть внимательными и следить за установленными информационными щитами и схемами объезда.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, в Петербурге держится "желтый" уровень погодной опасности по причине возможного ледяного дождя и гололеда.

фото: ЗАКС.Ру