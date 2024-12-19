Путин: Зашкаливающие объемы мошенничества вызывают тревогу

Ведущий прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря Дмитрий Кулько заявил, что больше всего вопросов поступило по поводу телефонных мошенников.

К президенту обратилась россиянка, которая рассказала, что ее аккаунт на портале "Госуслуги" взломали, из-за чего она стала жертвой мошенников. Путин считает, что объемы подобных преступлений вызывают тревогу, а банки обязаны проверять платежеспособность граждан при выдаче кредитов.

"Объемы жульничества с хищением средств граждан путем кредитов зашкаливают, это вызывает тревогу", – сказал Путин.

Также он отметил, что глава "Сбера" Герман Греф рассказал ему, что мошенники только с территории Украины смогли обмануть людей на сумму более 250 млрд рублей. Путин напомнил, что сейчас Центробанк и Государственная дума пытаются решить эту проблему. Сам Путин рассказал, что его знакомым тоже звонили мошенники.

Напомним, что также на "Итогах года" Владимир Путин ответил на вопрос о миграционной политике в России. По его мнению, в стране не нужно создавать отдельное ведомство для решения этого вопроса, однако такую структуру надо укреплять в рамках МВД РФ.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным