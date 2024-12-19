В России не нужно ведомство для решения миграционного вопроса, заявил Путин

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря ответил на вопрос журналистки из Краснодарского края по поводу миграционной политики в стране.

По словам Путина, коллеги из стран ближнего зарубежья должны совместно с Россией готовить кадры, которые собираются работать в стране. Например, увеличивать количество школ с русским языком, обучать российской культуре и так далее.

Также он отметил, что миграционный вопрос имеет экономическую и правоохранительную проблематику. Он напомнил, что в России обсуждался вопрос создания отдельного ведомства для решения этого вопроса, однако он не видит необходимости в этом, но надо укреплять такую структуру в рамках МВД.

"Правоохранители должны следить за тем, чтобы мигранты уважали традиции России", – сказал глава государства.

Напомним, что в ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин также уделил внимание демографическому вопросу. По его мнению, в России делают многое для повышения уровня рождаемости, однако этого недостаточно.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным