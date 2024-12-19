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Новости 15:13

Маркетплейсам предложили отдавать приоритет отечественным товарам

фото ЗакС политика Маркетплейсам предложили отдавать приоритет отечественным товарам

В Законодательном собрании Петербурга обсудили меры по продвижению российской продукции, включая использование маркетплейсов, сообщила 19 декабря пресс-служба парламента.

На заседании экспертной группы профильной комиссии по инвестициям финансовый директор "КСК-Электро" Петр Ефимов заявил, что российские производители сталкиваются с недобросовестной конкуренцией со стороны зарубежных компаний, которые через онлайн-платформы продают товары по заниженным ценам. Ефимов предложил обязать маркетплейсы размещать отечественные товары на первых позициях в выдаче и пересмотреть таможенные пошлины на импорт. Присутствовавшие на встрече представители бизнеса поддержали инициативу, предложив снизить комиссии для российских производителей, чтобы повысить их конкурентоспособность.

Депутаты предложили направить все предложения в профильную комиссию и органы власти для рассмотрения.

Напомним, в конце сентября на Ozon появилась витрина "Сделано в Санкт-Петербурге" при поддержке петербургского правительства.

фото пресс-службы ЗакСа


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