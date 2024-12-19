Путин заявил, что подумает о создании "единого окна" для общественных организаций

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак задала короткий вопрос президенту Владимиру Путин во время прямой линии 19 декабря по поводу создания "единого окна" для организаций и структур, которые занимаются помощью пострадавшим во время боевых действий, для их усиления.

Президент поблагодарил Собчак за то, что она занимается помощью таким людям. Также он отметил, что на данный момент пока нет решения по этому поводу, однако президент подумает, как сделать такое "единое окно".

После этого вопроса ведущие пресс-конференции "Итоги года с Владимиром Путиным" Александра Суворова и Дмитрий Кулько объявили традиционный для прямой линии блиц для президента. Также было объявлено о том, что конференция длится уже больше трех часов.

Из известных персон не только Ксении Собчак удалось задать свой вопрос. Также вопрос смог задать видеоблогер Владислав Бумага (Влад А4) по поводу блокировки видеохостинга YouTube.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным