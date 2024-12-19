На трассе "Кола" спасатели деблокировали пострадавших из легкового автомобиля

На 114-м километре трассы "Кола" в Ленинградской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2114 со снегоуборочной машиной. В результате аварии водитель и пассажир оказались заблокированы внутри автомобиля, сообщили 19 октября в региональной Аварийно-спасательной службе.

Для освобождения пострадавших прибыли спасатели из поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. После деблокации оба пострадавших были переданы медикам скорой помощи.

Напомним, сегодня в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за ледяного дождя и гололеда. Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте.

фото пресс-службы Аварийно-спасательной службы