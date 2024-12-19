Путин заявил, что за время СВО "стал меньше шутить и почти перестал смеяться"

Журналист газеты "Коммерсантъ" Андрей Колесников спросил на прямой линии 19 декабря у президента России Владимира Путина, как его поменяла специальная военная операция, и как он относится к тому, что президент США Джо Байден помиловал своего сына.

По поводу того, как его поменяла СВО, президент сказал, что за время ее проведения "стал меньше шутить и почти перестал смеяться".

Также Путин не стал осуждать Джо Байдена за помилование сына. Глава государства привел в пример Иосифа Сталина, который не пошел на обмен попавшего в плен сына. Президент отметил, что оказалось, что в Байдене больше человека, чем политика.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич ("Единая Россия") смог задать свой вопрос на пресс-конфренции с Владимиром Путиным. Он поинтересовался его отношением к работе фонда "Защитники Отечества", призванного помогать участникам СВО.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным