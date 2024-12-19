Малькевич задал Путину вопрос о фонде "Защитники Отечества"

Депутат Заксобрания Петербурга Александр Малькевич ("Единая Россия") смог задать свой вопрос на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. У главы государства парламентарий поинтересовался его отношением к работе фонда "Защитники Отечества", призванного помогать участникам СВО. Путин ответил, что работа фонда складывается в целом эффективно.

Свой вопрос Малькевич начал с того, что передал слова благодарности бойцов за решение о создании федерального музея СВО. По его собственной оценке, сохранение исторической памяти можно воспринимать как "медиаорешник" в информационном противостоянии с Западом. Заодно он поблагодарил Путина за присвоение звания гвардейского Ленинградскому полку.

— В этом году вы как оцениваете работу фонда по 5-балльной или по 10-балльной шкале, в следующем году какие основные задачи вы перед фондом ставите и главный критерий эффективности фонда для вас? — поинтересовался Малькевич.

Путин в ответ заявил, что отправной точкой для создания фонда стало понимание, что обычных методов поддержки ветеранов СВО и вдов погибших бойцов не хватает и потому требуется отдельный механизм.

— Фонд "Защитники Отечества" для этого был и создан, для того, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства, причем не формального внимания, а индивидуального подхода к каждому человеку, к каждой семье, — ответил Путин.

Важнейшей задачей фонда президент назвал трудоустройство бойцов. Часть из них может трудоустроиться в военкоматы, часть — пойти в сферу здравоохранения, в спорт или в IT, предположил он. По мнению Путина, фонд работает "в целом успешно". Отдельно он заострил внимание на том, что работают в организации бойцы и вдовы участников СВО, что делает их неравнодушными к решению поставленных задач. "Проблем, наверняка, много, но в целом работа настраивается", — высказался президент.

Ранее стало известно о том, что Малькевич находится в Гостином дворе в Москве, где проходит прямая линия. Политик выложил в соцсетях собственную фотографию из зала, где должно было начаться мероприятие.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)