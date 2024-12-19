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Новости 14:08

Депутат ЗакСа Малькевич принимает очное участие в пресс-конференции Путина

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Малькевич принимает очное участие в пресс-конференции Путина

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александра Малькевич, в отличии от своих коллег из парламента, следит за ходом прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря находясь в Гостином дворе в Москве. 

В своих соцсетях Малькевич опубликовал фотографию из зала, где проходит встреча журналистов с президентом. Как слушателю ему вручили папку, блокнот и ручку с символикой прямой линии. Отметим, Малькевич, кроме того, что является депутатом Заксобрания, занимается журналистикой: развивает медиа в новых регионах и ведет передачу на ТВ-3. С недавних пор состоит в Совете по правам человека. 

Другие депутаты Заксобрания рассказали в соцсетях, что наблюдают за прямой линией у телеэкранов. Например, Александр Ржаненков собрался с командой своих помощников. Антон Соловьев и Андрей Рябоконь смотрят трансляцию вдвоем. 

"[Смотрим] с первых минут. Захватывает дух", - написал Соловьев. 

Напомним, прямая линия с президентом началась в полдень 19 декабря. Предполагается, что она будет длиться около трех часов. Путин уже успел ответить на вопросы про ракетный комплекс "Орешник", развитии новых регионов, а также рассказал, что собирается встретиться с бывшим главой Сирии Башаром Асадом.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Алесандра Малькевича


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Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 




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