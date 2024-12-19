В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы на улице Турку

Во Фрунзенском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили 19 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

По информации следствия, инцидент произошел 19 декабря на улице Турку, где прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате трое жителей района, включая двоих детей, получили ожоги разной степени тяжести и обратились за медицинской помощью.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и начали опрашивать пострадавших и очевидцев. Дело расследуется по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Напомним, авария стала причиной транспортной пробки. С 8:15 движение троллейбусов на участке Пражской улицы было приостановлено, маршруты №36 и №42 перенаправили на Софийскую улицу.

фото пресс-службы СК по Петербургу