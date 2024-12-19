Беглов: Петербург продолжит помогать Мариуполю

Петербург продолжить поддерживать город-побратим Мариуполь, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Как пишет пресс-служба, такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов, комментируя слова президента России Владимира Путина на прямой линии 19 декабря.

На данный момент, по данным администрации Петербурга, в Мариуполь вернулись около 300 тысяч человек, восстановлено более 1,7 тысячи жилых домов. Петербургские специалисты восстановили 44 объекта, включая школы, детские сады, жилые дома, а также общественные пространства. В 2024 году были построены реабилитационный центр для детей-инвалидов, здание пенсионного фонда, крупнейший подземный переход в городе, пожарно-спасательная часть и первая стационарная баня с парикмахерской.

"Петербург принимает на отдых детей из Мариуполя. Крепнут связи в самых разных областях. Петербуржцы собирают сотни тонн гуманитарной помощи для Мариуполя. Мы и дальше будем помогать нашему городу-побратиму", – сказал глава города.

В 2025 году планируется завершить восстановление Драматического театра – одного из символов Мариуполя, а также продолжить строительство социальной инфраструктуры и жилых домов.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что у России хватит средств и сил для дальнейшего восстановления ДНР и ЛНР.

Фото: ЗАКС.Ру