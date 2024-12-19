Губернатор Беглов поздравил Дом книги с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился с поздравлением к коллективу старейшего книжного магазина города – Дома книги, отмечающего 105 лет. Его сообщение 19 декабря опубликовала пресс-служба Смольного.

"Судьба петербургского книжного магазина неразрывно связана с историей нашего города. Расположившись в 1919 году в здании компании "Зингер", Дом книги стал центром книжной жизни Петрограда, лидером советской книготорговли. Он работал даже в страшные дни блокады", – отметил губернатор.

Беглов напомнил, что после реконструкции два года назад Дом книги вновь обрел уникальное пространство, которое стремится сохранить атмосферу легендарного ленинградского магазина, ежедневно привлекавшего тысячи посетителей. А сегодня в нем проходят культурные и образовательные мероприятия, посвященные популяризации чтения и развитию художественного вкуса у горожан.

Губернатор выразил благодарность коллективу за их преданность делу, пожелав здоровья, успехов и новых достижений.

Напомним, недавно Беглов поздравлял с 90-летием председателя общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елену Тихомирову.

фото: ЗАКС.Ру