Беглов поздравил с 90-летием главу организации "Жители блокадного Ленинграда"

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 90-летним юбилеем председателя общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елену Тихомирову, об этом 18 декабря он рассказал в своем telegram-канале.

Как отметил Беглов, Тихомирова посвятила свою жизнь помощи и поддержке людей, переживших блокаду Ленинграда. Её работа, по словам главы города, помогла сохранить память о тех тяжёлых временах и продолжить поддержку блокадников. За свою деятельность она получила многочисленные награды.

В конце своего сообщения губернатор пожелал ей здоровья, благополучия и новых дел на благо Петербурга и горожан.

Напомним, что Беглов заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением смягчить требования для награждения знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Фото: Telegram-канал Александра Беглова