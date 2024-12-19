Скоростной поезд "Аврора" задержался по дороге в Москву на 50 минут

Двухэтажный поезд "Аврора", следующий из Петербурга в Москву, 19 декабря был вынужден остановиться через 40 минут после отправления. Причиной стал технический сбой, сообщает "Фонтанка".

Одна из пассажирок рассказала, что поезд неожиданно замер на перегоне, а проводник сообщил о необходимости дождаться электромеханика. Примерно через 10 минут после устранения неисправности состав продолжил движение.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что поезд №743 Санкт-Петербург — Москва остановился на участке между станциями Санкт-Петербург-Товарный-Московский и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Задержка составила около 50 минут.

Скоростной поезд "Аврора" возобновил рейсы между двумя столицами в 2024 году после 14-летнего перерыва. Маршрут был восстановлен из-за высокого спроса на железнодорожные перевозки между Москвой и Петербургом.

скриншот видео РЖД