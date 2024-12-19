В России усилились ограничения доступа к YouTube через мобильные сети

В России наблюдаются массовые сбои в работе видеохостинга YouTube при использовании мобильного интернета, об этом 19 декабря пишет РБК со ссылкой на источники.

Пользователи жалуются на крайне медленную загрузку или полную недоступность сервиса. Проблемы начали фиксироваться с полуночи 19 декабря. По информации издания, ситуация связана с усилением мер по ограничению доступа к платформе.

Источник РБК на медиарынке сообщил, что ранее ограничения касались лишь 30% трафика и затрагивали преимущественно десктопные версии сайта. Однако с середины декабря ограничения распространятся и на мобильные устройства. По данным РБК, сейчас происходит постепенное усиление блокировки. В ближайшее время возможны новые этапы ограничений, включая полную недоступность сервиса на мобильных устройствах.

Другой источник в IT-сфере подтвердил тенденцию к замедлению работы YouTube. Он заявил, что фиксируется значительное снижение скорости, очереди пользователей и множество жалоб.

Напомним, что видеоблогер Владислав Бумага (Влад А4) в рамках пресс-конфренции президента России Владимира Путина 19 декабря задал вопрос по поводу ограничения работы видеохостинга. Путин сказал, что работа платформы была ограничена из-за нарушения законодательства.

Фото: unsplash.com