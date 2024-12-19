Следком рассказал о задержании главы Красносельского района

Следственный комитет показал, как сотрудники ведомства и их коллеги из ФСБ пришли в кабинет к главе Красносельского района Олегу Фадеенко. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере ( ч.6 ст. 290 УК). Ему вменяют сумму в 3 млн рублей, которые он получил от посредника в здании администрации Красносельского района.

"Денежные средства он принял от посредника, представляющего интересы предпринимателя, занимающегося охранной деятельностью, за содействие в заключении государственных контрактов на охрану образовательных учреждений Красносельского района, а также общее покровительство при их исполнении", - заявили в пресс-службе СК.

На кадрах СК видно, что Фадеенко во время визита силовиков сидел в такой же позе, как и на портрете на сайте Смольного. Следователи с помощью спецсредств нашли на руках чиновника следы от меченых купюр в ультрафиолете. В скором времени ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Напомним, о задержании Фадеенко стало известно днем 19 декабря. Через час после сообщений в СМИ губернатор Александр Беглов уволил главу района с должности. Фадеенко возглавлял районную администрацию с февраля 2019 года.

Константин Леньков / Кадр из видео СК