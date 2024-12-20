Беглов поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил офицеров и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам главы города, праздник является признаком уважения народа и общества к тем, кто сохраняет в России суверенитет и конституционный строй. Беглов отметил, что органы безопасности всегда находятся в сложнейших условиях.

"Эта сложнейшая работа, сопряжённая с риском для жизни, способствует поддержанию стабильности в стране, обеспечению безопасности личности, общества и нашего государства, выполнению задач в зоне специальной военной операции", – сказал Беглов.

Также губернатор вспомнил ленинградских чекистов, которые, по мнению Беглова, отличались особым профессионализмом и глубокой преданностью Отечеству. В конце Беглов поблагодарил силовиков и пожелал им новых успехов и побед.

Напомним, что следователи и сотрудники ФСБ поймали на получении взятки, теперь уже бывшего, главу Красносельского района Петербурга Олега Фадеенко. В здании администрации от посредника он получил 3 млн рублей.

Фото: ЗАКС.ру