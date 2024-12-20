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Новости 9:48

В Петербурге на стройках нашли сотню нарушителей миграционного законодательства

фото ЗакС политика В Петербурге на стройках нашли сотню нарушителей миграционного законодательства

Полиция Петербурга провела серию рейдов на строительных площадках, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятия проходили в поселке Шушары и на Лермонтовском проспекте, где сосредоточены места проживания иностранных граждан. Сотрудники регионального Главка совместно с другими правоохранительными органами проверили более 400 человек.

В результате выяснилось, что около четверти из них находятся на территории России нелегально. Правонарушители привлечены к административной ответственности, а материалы переданы в суд для принятия решения о выдворении.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены двое, кто получил гражданство России, но не встал на воинский учет. Их доставили в военкомат для выполнения этой обязанности.

Напомним, что в рамках прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин уделил внимание миграционному вопросу. По его словам, трудовые мигранты обязаны знать русский язык и уважать культуру страны.

Фото: ЗАКС.Ру


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