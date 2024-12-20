СФ одобрил уголовную ответственность за повторную продажу табачной продукции детям

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для её потребления, об этом 20 декабря пишет ТАСС.

За подобное нарушение могут быть назначены штрафы до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года. Также возможно лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Поправки внесены в статью 151.1 УК РФ, которая уже регулирует ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним. Теперь меры наказания распространяются на табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, сырьё для её производства, кальяны и устройства для потребления никотина. Согласно закону, повторной продажей будет считаться реализация запрещённой продукции несовершеннолетнему лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Петербурга направили инициативу об ужесточении требований к упаковке вейпов руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву. Авторами инициативы стали депутаты Антон Соловьев и Андрей Рябоконь.

Фото: ЗАКС.Ру