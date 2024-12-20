В Роскомнадзоре заявили о глобальном сбое в работе Steam

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), находящийся в ведении Роскомнадзора, зафиксировал крупный сбой в работе платформы Steam. Проблемы с доступом отмечают не только пользователи из России, но и из других стран, передает 19 декабря ТАСС. Сообщения о сбоях поступают со всего мира, включая США, Италию и Германию.

Как отмечает "Фонтанка", первые жалобы российских пользователей на сбои в работе Steam появились накануне вечером. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает технические проблемы, первые сообщения о неполадках начали поступать около 21:00 по московскому времени. Пик жалоб пришелся на 22:15.

Вчера сообщалось, что массовые сбои происходят в работе YouTube, если подключаться через мобильные сети. Ранее ограничения касались лишь 30% трафика и затрагивали преимущественно десктопные версии сайта. Однако с середины декабря ограничения распространятся и на мобильные устройства.

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