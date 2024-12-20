Вице-губернатор Пиотровский помог писателю Минаеву провести съемки в Петербурге

Писатель и публицист Сергей Минаев со своей командой готовит новый проект про музеи Петербурга. Помощь в организации съемок ему оказал его давний друг, вице-губернатор Борис Пиотровский. О причастности чиновника из Смольного к проекту медиаменеджер рассказал в своем telegram-канале 19 декабря. О чем именно будет новый проект — пока неизвестно.

"Мы сделали шикарные съемки в Питере — Эрмитаж, Екатерининский дворец, Петропавловская крепость. Летом покажем вам наш новый проект. Хочется сказать огромное спасибо администрации Санкт Петербурга, лично Борису Пиотровскому и всем директорам музеев, в которых мы снимали. Вы оказали нам невероятную поддержку, без вас мы бы не запустились", - написал Минаев.

Отметим, сын генерального директора Эрмитажа и автор романа "Духless" дружат очень давно. Пиотровский еще до начала работы в Смольном был активным зрителем интернет-шоу "Минаев Live", а также становился одним из героев выпуска журнала Esquire, когда Минаев занимал пост главного редактора издания. Однажды в интервью журналу "Собака.ру" Пиотровский отзывался о Минаеве как о человеке, из-за которого ему нравится жить в России.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру