Депутат Цивилев попросил создать зоны высадки пассажиров у вокзалов Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия") предложил создать специальные зоны высадки пассажиров рядом с петербургскими вокзалами, об этом 20 декабря он написал в своем Telegram-канале.

На площади Восстания вблизи Московского вокзала по требованию прокуратуры Центрального района установлены камеры фиксации правонарушений в зоне действия знака, запрещающего остановку автотранспорта. Ведомство об этом рассказало 19 декабря.

Нововведение должно ликвидировать постоянные заторы на Лиговском проспекте и площади Восстания, которые возникают из-за стоянки автомобилей во втором и третьем рядах. Однако, по словам депутата, есть некоторый момент в стоянке транспорта на Лиговском.

"Автомобилисты, очевидно, действуют в нарушение ПДД, чтобы высадить или посадить пассажиров, которые прибывают на Московский вокзал", – пишет парламентарий.

На этом фоне Цивилёв обратился к вице-губернатору Кириллу Полякову с предложением организовать у вокзалов города достаточное количество зон посадки и высадки пассажиров. Особое внимание парламентарий предложил уделить созданию удобств для маломобильных граждан, использующих личный транспорт или такси для передвижения.

Напомним, что в понедельник, 16 декабря, депутат Алексей Цивилев вручную занялся уборкой снега в Петербурге и очистил остановку. На углу бульвара Новаторов и улицы Подводника Кузьмина водители общественного транспорта проезжали мимо остановки, поскольку дорогу от павильона отделял слой снега.

Фото: ЗАКС.Ру