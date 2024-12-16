Цивилев с лопатой в руках очистил новую остановку от снега

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев внес посильный вклад в ручную уборку снега с улиц Петербурга, следует из видеоотчета в его Telegram-канале. О борьбе со стихией на отдельно взятой остановке парламентарий рассказал вечером 16 декабря.

Из рассказа Цивилева следовало, что утром в понедельник должна была заработать остановка на углу бульвара Новаторов и улицы Подводника Кузьмина, однако этого не произошло. По словам депутата, водители проезжали мимо, поскольку дорогу от павильона отделял слой снега.

— С утра нам жители написали, что так и не сдали [остановку]. Начали выяснять, оказывается, остановка поставлена на баланс, но из-за того, что не почищена, автобусы отказываются к ней останавливаться, — говорит на видео Цивилев. — На баланс когда возьмет комитет по благоустройству, непонятно. Поэтому решили с помощниками, лучше по-быстрому почистить самим, чем ждать вот этой всей бюрократической процедуры.

Парламентарий выразил надежду, что в будущем остановка будет работать без его "героических усилий".

Судя по короткому ролику, наравне с Цивилевым чистил снег один его помощник. При этом, если поначалу оба были облачены в верхнюю одежду, то позже ее скинули, разогревшись от физического труда. В результате помощник депутата махал лопатой в свитере, а сам Цивилев убирал снег в белой рубашке и при галстуке.

Итогом физической активности парламентария стал очищенный от снега участок дороги. В результате перед ним стали останавливаться автобусы.

Ранее появилась информация о привлечении студентов к уборке снега с улиц Петербурга. О подобной возможности говорил в октябре спикер ЗакСа Александр Бельский.

Цивилев возглавляет в городском парламенте комиссию по транспорту и транспортной инфраструктуре, так что тема работы остановок ему близка. В начале декабря он предложил Росстандарту изменить дизайн знака "Разводной мост" на более, по его мнению, привычный петербуржцам и гостям города.

Фото: Алексей Цивилёв (депутат ЗС Петербурга) / Telegram (скриншот видео)