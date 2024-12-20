Совфед запретил прием в школы детей мигрантов без проверки знания русского языка

Совфед одобрил закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщает РИА "Новости" 20 декабря.

Тестирование по языку перед зачислением теперь будет обязательным, проводить его будут бесплатно. Кроме того, перед поступлением в образовательное учреждение будет осуществляться проверка законности нахождения ребёнка на территории России.

С начала года по вопросам нелегальной миграции было принято уже 14 федеральных законов. Новый же закон не только поспособствует социальной адаптации детей мигрантов, но и укрепит систему образования.

фото: ЗАКС.Ру