Упавшие с крыш глыбы льда повредили несколько автомобилей в Петербурге

В Петербурге в ночь на 20 декабря ледяные глыбы и сосульки повредили несколько автомобилей в разных районах города, об этом пишет "Фонтанка.ру".

На Петроградской стороне лед упал на машину на Большой Пушкарской улице. Лобовое стекло автомобиля оказалось разбито, а крыша помята. По данным издания, генеральный директор "ЖКС № 1 Петроградского района" Александр Мухтаров пообещал проверить обстоятельства происшествия.

Схожие инциденты произошли и в других районах города. На Канонерской улице в Адмиралтейском районе лед упал на автомобиль Renault. Утром на Садовой улице сосулька повредила "Ладу Гранту". На Октябрьской набережной под наледь попал автомобиль каршеринговой компании Chery Tiggo, а на другом Renault Duster ледяная глыба нанесла серьёзные повреждения.

Напомним, что в Петербурге разработали систему взаимодействия со студенческими отрядами, которые привлекаются для уборки снега в центре города.

Фото: ЗАКС.Ру