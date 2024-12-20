В Петербурге запустили новогодние трамваи и "Передвижную станцию снеговиков"

В Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке 20 декабря на Гражданском проспекте представили общественный транспорт, приобретенный Петербургом в 2024 году, передает "Фонтанка".

В мероприятии приняли участие представители транспортного блока Смольного и городских перевозчиков. Помимо демонстрации новой техники, "Горэлектротранс" запустил традиционную акцию – новогодние трамваи, которые будут курсировать по различным маршрутам города.

Одной из необычных новинок стала передвижная станция снеговиков, созданная на базе специального грузового трамвая.

"В новогодние праздники платформа со сказочными персонажами будет курсировать по центру города, создавая атмосферу сказки и волшебства", - сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем telegram-канале.

Напомним, перед новогодними праздниками спрос на сладкие подарки увеличился на 80% по сравнению с началом декабря 2023 года. Среди сладких подарков чаще всего заказывают бенто-торты и клубнику в шоколаде с декором, а среди букетов - варианты с ветками ели, нобилиса и декоративными украшениями.

фото из telegram-канала Кирилла Полякова