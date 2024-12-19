Перед праздниками петербуржцы увеличили расходы на сладости и букеты

В Петербурге спрос на сладкие подарки перед Новым годом увеличился на 80% по сравнению с началом декабря 2023 года. Об этом 18 декабря сообщает "Коммерсантъ-СПб" со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Flowwow, отметив популярность ряда кондитерских изделий и авторских букетов.

В декабре жители Петербурга стали значительно чаще заказывать оригинальные букеты: популярность таких композиций выросла на 56% по сравнению с прошлым годом. Особым спросом пользуются новогодние варианты с ветками ели, нобилиса и декоративными украшениями. Средняя цена такого подарка составила 3475 рублей, что на 8% превышает показатель 2022 года.

Среди сладких подарков чаще всего заказывают бенто-торты и клубнику в шоколаде с декором. Средний чек на эти товары вырос на 13%, достигнув 2051 рубля. При этом трендовый в интернете дубайский шоколад не вошел в список самых популярных предложений.

Напомним, недавно председатель комитета по культуре Федор Болтин рассказал, что в этот раз запуск фейерверка на Новый год не планируется.

фото: ЗАКС.Ру