ДТП с мусоровозом на КАД вызвало многокилометровую пробку

На внутреннем кольце КАД между Выборгским шоссе и Комендантским проспектом около 11:30 произошло столкновение мусоровоза и грузовика-манипулятора. Авария привела к серьезным затруднениям на дороге – образовалась пробка длиной около четырех километров, сообщает MR7 со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По информации ведомства, первая и вторая полосы оказались заняты из-за происшествия. Пострадавших в результате ДТП нет.

скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение на этом участке дороги остается сложным. Пользователи сообщают, что на трассе до сих пор перекрыты три полосы.

Напомним, 17 декабря массовое ДТП спровоцировало пробку почти на 3,5 километров. О сложностях на дороге водителей предупреждали через табло и мобильное приложение.

фото: ЗАКС.Ру