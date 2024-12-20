Комблаг планирует отловить более тысячи кошек в следующем году

В 2025 году петербургский комитет по благоустройству планирует потратить сумму, не превышающую 8,2 млн рублей, на отлов беспризорных кошек, следует из материалов на сайте госзакупок. В технической документации говорится, что всего за год планируют отловить немногим менее 1,1 тысячи животных.

Фактическая сумма контракта может быть меньше обозначенной, поскольку пока неизвестно, сколько кошек отловят в следующем году. Стоимость отлова одного животного и передачи его в приют составляет 5,5 тысяч рублей. Еще две тысячи рублей будет стоить возвращение неагрессивных котов обратно в места их обитания.

Подрядчик должен отловить безнадзорных или потерявшихся животных и перевезти их в приют. Для отлова котов разрешено использовать пневматическое оружие, стреляющее шприцами, а также пищевые приманки, сачки, котоловки и другие приспособления.

Условия контракта запрещают ловить котов в присутствии детей и оставлять пойманных обездвиженных животных на месте. Также исполнителям запрещено применять огнестрельное оружие, стрелять средствами обездвиживания по неясно видимой цели, применять опасные для жизни и здоровья животных препараты, а также отлавливать беспризорных стерилизованных котов.

Процесс отлова должен фиксироваться на видео. Отловленные животные должны быть незамедлительно отправлены в приют. При этом время их нахождения в автомобиле не должно превышать шести часов, а в случае транспортировки более четырех часов пойманным котам должны дать воду. Предельное расстояние от места отлова до приюта не должно превышать 100 километров.

В октябре губернатор Александр Беглов высказался о необходимости начать строительство городского приюта для животных в Металлострое в следующем году.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash