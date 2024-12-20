Госстройнадзор одобрил открытие Витебской развязки широтной магистрали

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Витебской развязки ЗСД, которая стала первым участком широтной скоростной магистрали. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства, сообщает 20 декабря "Деловой Петербург" со ссылкой на сайт Госстройнадзора.

Официальное название объекта звучит как "Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом". Общая площадь строительства составила около 70 тысяч квадратных метров, а протяжённость объекта — порядка 3 километров. В рамках проекта были построены развязка с ЗСД с четырьмя съездами, основной ход длиной 2,5 километра, а также развязка с Витебским проспектом с тремя съездами.

Напомним, к запуску движения по Витебской развязке, которая станет частью Широтной магистрали скоростного диаметра, в Петербурге утвердили штрафы для тех, кто решит проехать по дороге бесплатно. В отличие от других платных трасс города, на ШМСД не будет шлагбаумов. Штраф для легковых авто составит 3 тысячи рублей, для автобусов и грузовиков — 5 тысяч, а для юрлиц — в 2–3 раза больше.

К запуску движения по Витебской развязке, которая станет частью Широтной магистрали скоростного диаметра, в Петербурге утвердили штрафы для тех, кто решит проехать по дороге бесплатно. В отличие от других платных трасс города, на ШМСД не будет шлагбаумов. Штраф для легковых авто составит 3 тысячи рублей, для автобусов и грузовиков — 5 тысяч, а для юрлиц — в 2–3 раза больше.

фото: ЗАКС.Ру