ЗакС ушел в 2025 год

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты ЗакСа на последнем заседании 2024 года закончили обсуждение проекта о введении штрафов за неоплаченный проезд по ШМСД, а также сразу в трех чтениях приняли закон об утверждении программы оказания бесплатной медицинской помощи. Последний принимали в ускоренном порядке из-за нерасторопности Смольного. Как депутаты уходили на "каникулы" - в материале ЗАКС.Ру.

Песенка про пять минут

Представитель губернатора в Законодательном собрании Петербурга Константин Сухенко на заседании 18 декабря был особенно краток в выражениях. В среднем на представление законопроекта он тратил от силы несколько минут. Например, на доклад по законопроекту об утверждении территориальной программы оказания бесплатной медицинской помощи ему потребовалось около 70 секунд. Речь идет о распределении между медицинскими учреждениями 280 млрд рублей в 2025 году. Сухенко отметил, что эта сумма на 11% превышает прошлогодний показатель и обгоняет инфляцию. Он закончил свое выступление просьбой поддержать проект.

- Вы, наверное, будете предлагать время на поправки пять минут или пять секунд. Я напомню, что в прошлом году аналогичный законопроект вносился 6 декабря. Сегодня его не было по состоянию на 15 декабря. Ну почему в очередной раз правительство превращает серьезный процесс, распределение больших денег, в профанацию, не оставляя никакой возможности для публичной дискуссии в парламенте, - задался вопросом лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

Сухенко пояснил, что никто не запрещал депутатам присоединиться к разработке проекта на ранних этапах, а также упомянул некоторые объективные, по его словам, сложности.

- К сожалению, сегодня есть та ситуация, которая есть. Конечно, лучше решение принять сегодня. Тем более, что для этого есть время. Не скрою, мы задаем такие вопросы исполнительной власти, а в исполнительной власти у меня тоже спрашивали, почему 18 числа последнее заседание Законодательного собрания. Так что будем стараться все вместе работать лучше и четче, - призвал к компромиссу Сухенко.

К обсуждению календарного вопроса неожиданно присоединился спикер парламента Александр Бельский, который имеет опыт работы и в законодательной, и исполнительной власти. Он остался недоволен заявлением Сухенко о, вероятно, раннем уходе депутатов на "каникулы".

- Это при чем здесь, интересно, 18 число? Давайте я тогда начну спрашивать как вы работаете, - возразил Бельский.

- Коллеги ожидали, что до 25 числа будут [заседания], - объяснял Сухенко.

- Не надо ожидать. Нужно вовремя готовится, как говорит Александр Владимирович [Шишлов]. Что такое "ожидать"? Ну давайте мы сейчас начнем регулировать, как работать исполнительной власти.

Бельский напомнил Сухенко, что коллеги-депутаты в регионах обычно заседают раз в месяц, а органы власти вынуждены подстраиваться в более жесткие временные рамки. Сухенко покидал трибуну повторяя, что при подготовке законопроекта возникли определенные трудности. Предсказание Шишлова о пяти минутах на поправки подтвердилось. Позже депутаты приняли законопроект в окончательном чтении.

Все дороги ведут в Ленобласть

Петербург собирается выделить Ленинградской области 1,5 млрд рублей на ремонт дорог на подъездах к садоводствам. Соответствующий законопроект о выплате в рамках соглашения двух соседствующих субъектов, которое собираются продлить до 2027 года. Регионы еще в 2022 году договорились совместно финансировать работы по улучшению дорог к садоводствам, принадлежащим жителям Петербурга. Таких участков насчитывается 700 тысяч в примерно 3100 садоводств.

У члена фракции КПРФ Александра Рассудова возникли вопросы к соглашению. В частности, почему определением дорог, на которые собираются направить деньги для восстановления, занимаются структуры Ленобласти. Эту тему Рассудов поднял из-за того, что Петербург вкладывает три четверти от суммы всей программы.

- Мне всегда казалось, тот, кто платит - тот и заказывает музыку. В данном случае мы видим пропорцию: город предоставляет как минимум три четверти, Ленинградская область - одну четвертую. При этом право первой финансовой брачной ночи почему-то у комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, которое как-то, мы даже не знаем, каким образом, согласовывает это с управлением по развитию садоводства и огородничества, - заявил Рассудов.

Депутат уверен, что определять критерии дорог для включения в программу должен Смольный. Также он отметил, что программа исполняется медленно: из 80 запланированных дорог отремонтировали лишь 20. Фракция собирается направлять запросы с просьбой разъяснить ход исполнения соглашения.

Штрафы, вейпы и уход на каникулы

Также на заседании депутаты окончательно приняли закон о введении санкции за неоплату проезда по платным дорогам. После подписания документа губернатором автомобилисты, которые решат воспользоваться платными магистралями "зайцем", будут привлекаться к ответственности. Норму утвердили специально к открытию участка Широтной магистрали скоростного диаметра, которая станет доступна для водителей в конце декабря. В отличии от ЗСД, на ней не предусмотрены шлагбаумы, а "безбарьерная" среда, по мнению депутатов, может способствовать неоплате проезда. Теперь для физлиц на легковом авто предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Еще депутаты окончательно утвердили текст обращения к главе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву с просьбой ужесточить требования к дизайну упаковки вейпов и электронных сигарет. Такая мера, по мнению парламентариев, снизит привлекательность таких устройств среди подростков.

Так закончился парламентский 2025 год. В следующий раз депутаты соберутся 15 января. В конце заседания в Большом зале Мариинского дворца заиграл гимн Петербурга. Все депутаты слушали гимн стоя, в том числе и единоросс Всеволод Беликов со своей сломанной ногой.

Напомним, также сегодня лидеры парламентских фракций по просьбе ЗАКС.Ру дали несколько советов, как встретить Новый год.























текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников