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Новости 14:42

МЧС предупредило петербуржцев о снеге, гололеде и ветре 21 декабря

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о снеге, гололеде и ветре 21 декабря

В субботу, 21 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 21 декабря в Петербурге местами ожидается снег, гололёд, а местами сильные порывы ветра до 17 м/с. 

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге наблюдается заметное потепление. Из-за этого с крыш домов начали традиционно падать глыбы льда, которые не только могут упасть на человека, но и повреждают автомобили.

Фото: ЗАКС.Ру


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