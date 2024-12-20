МЧС предупредило петербуржцев о снеге, гололеде и ветре 21 декабря

В субботу, 21 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 21 декабря в Петербурге местами ожидается снег, гололёд, а местами сильные порывы ветра до 17 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге наблюдается заметное потепление. Из-за этого с крыш домов начали традиционно падать глыбы льда, которые не только могут упасть на человека, но и повреждают автомобили.

Фото: ЗАКС.Ру